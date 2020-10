Les dirigeants de l’OM pourraient bien avoir une offre très difficile à refuser pour Thauvin lors du mois de janvier.

Les dirigeants du Milan AC suivent depuis longtemps la piste de Florian Thauvin surtout que le joueur sera libre de tout contrat en juin. Mais plus le temps passe et plus la concurrence est forte, car de nombreux clubs aimeraient faire signer le joueur sans indemnité de transfert.

Prendre la concurrence de vitesse

C’est la raison pour laquelle le Milan AC pourrait prendre la décision d’agir dès le mois de janvier. Le club italien pourrait tenter de faire une offre de transfert basse en début d’année pour prendre la concurrence de vitesse. Une offre qui pourrait être difficile à refuser par les dirigeants marseillais.