Leonardo va avoir beaucoup de travail dans les mois qui viennent, car il doit préparer un mercato 2021 qui pourrait être très chaud.

Les dirigeants parisiens se sont montrés raisonnables sur le marché des transferts. Comme Leonardo l’a précisé, le club est lui aussi impacté par la crise économique et ne pouvait pas se permettre de faire n’importe quoi quand tous les autres clubs se montrent eux aussi discrets.

Beaucoup de travail pour Leonardo

Surtout que le PSG sait très bien que l’été prochain sera très chaud. Mbappé et Neymar n’auront alors plus qu’un an de contrat et Paris va devoir frapper très fort lors du mercato 2021. Les mois qui viennent seront très importants et Leonardo va avoir du pain sur la planche.