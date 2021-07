Mbappé semble impossible à convaincre pour une prolongation et il faut se préparer au pire.

Mbappé a bien toutes les chances de rester cette saison au PSG. Le joueur serait impressionné par les efforts faits par le club pour construire une très belle équipe et viser la victoire en Ligue des champions. Mais rien qui ne soit de nature à le faire changer d’avis au sujet de son avenir.

Pas simple

Il se verrait bien changer de championnat en 2022 et cela freine forcément sa prolongation. Si Paris veut le convaincre de rester, il n’y aura pas d’autres solutions que de lui donner un bon de sortie raisonnable pour 2022. Sinon, il faut se préparer au pire et à voir Mbappé partir sans indemnité dans un an.