Le PSG s’est attaqué au transfert de Lucas Hernandez et aurait des garanties sur la volonté du joueur de venir.

Si le PSG est cité comme possible destination pour Lucas Hernandez, ce n’est pas un hasard. Leonardo suit cette piste depuis de longs mois déjà et s’il a décidé de passer à l’action c’est parce qu’il sait qu’une issue positive est largement possible pour les Parisiens.

Dans la charnière ?

Le joueur ne se sentirait pas totalement à son aise au sein du Bayern Munich et serait prêt à boucler ses valises s’il obtient des garanties sur la manière dont il sera utilisé soit à gauche soit dans l’axe central. Les Parisiens voudraient l’installer dans la charnière pour remplacer Thiago Silva.