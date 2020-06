L’entraîneur lillois Christophe Galtier pourrait bien vivre sa dernière saison sur le banc du LOSC.

Malgré les rumeurs et les bruits de couloir, Christophe Galtier va rester à Lille cet été et sera toujours l’entraîneur du LOSC la saison prochaine. Mais certains observateurs estiment que le coach français quittera certainement les Dogues dans un an. Alors qu’André Villas-Boas mettra, lui, fin à son aventure dans la cité phocéenne…

Le poste de ses rêves…

Galtier pourrait en effet se voir proposer la succession d’AVB dans un an selon plusieurs sources. Le coach lillois ne l’a jamais caché, l’O’M est son club de cœur. La possibilité d’enfin y débarquer en tant qu’entraîneur numéro un pourrait être trop forte pour l’ancien technicien stéphanois. Par ailleurs en 2021, Galtier bouclera sa troisième saison complète sur le banc du LOSC. Celui qui estime qu’il est certainement rester dans longtemps dans le Forez dans le passé souhaitera certainement se lancer dans une nouvelle aventure.