Tout semblait réuni pour voir Pogba venir au PSG, mais un signal ces derniers jours ne rend pas les dirigeants optimistes.

Les dirigeants parisiens ont bien l’intention de frapper fort une dernière fois sur ce marché des transferts. Et la cible principale de Leonardo est bien Paul Pogba. Des discussions sont lancées avec son agent, Mino Raiola depuis plusieurs mois et ne sont plus très loin d’aboutir.

Il pourrait rester à United

Tout semble réuni pour que Pogba vienne au PSG, mais un signal ces derniers jours fait peur aux dirigeants. Lors de la signature de Varane à Manchester United, Pogba n’a pas manqué de le féliciter et de se montrer impatient de jouer à ses côtés. Un signal qui laisse penser qu’il pourrait rester à United ?