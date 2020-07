Le PSG va tenter sa chance pour David Alaba, mais un club richissime pourrait bien ruiner les plans de Leonardo.

Comme cela a été révélé par la presse allemande, le PSG pense bien à David Alaba pour la saison prochaine. Mais il ne sera pas simple de déloger le meilleur joueur autrichien du Bayern Munich. Le club allemand devrait se battre pour le conserver, mais, surtout, la concurrence pourrait être violente.

Grosse concurrence

Le joueur serait en effet dans le viseur de Manchester City et de Pep Guardiola pour la saison prochaine. Il pourrait entrer dans une opération plus vaste puisque le club allemand fait actuellement tout son possible pour recruter l’attaquant Leroy Sané.