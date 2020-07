Nombreux sont ceux qui pensent que l’OM pourrait vendre Thauvin pour une somme dérisoire. Mais ce n’est pas d’actualité.

L’avenir de Florian Thauvin fait couler beaucoup d’encre en ce moment. Le joueur n’a plus qu’un an de contrat et ne serait pas décidé à prolonger son bail avec la formation phocéenne. Il pourrait être vendu cet été, mais les sommes évoquées n’ont sans doute rien de crédible.

Pas de somme dérisoire

En effet, certains estiment qu’il pourrait partir pour 10 millions d’euros à un an de la fin de son contrat. Mais à ce prix, il ne servirait à rien de le vendre. L’OM va se battre pour le convaincre de prolonger, mais préférera sans doute le garder un an de plus plutôt que de le vendre pour une somme dérisoire.