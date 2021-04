Le PSG doit se poser la question de mettre Mbappé sur le marché des transferts cet été et pourrait recruter deux joueurs.

Si Mbappé refuse de prolonger son contrat alors il faudra se poser la question de le mettre sur le marché cet été pour ne pas le voir partir libre en juin prochain. Mais le PSG n’acceptera jamais de laisser filer son attaquant vedette sans avoir des pistes de premier plan pour le remplacer.

Deux joueurs ?

Et le champion du monde pourrait bien être remplacé par deux joueurs. Le PSG aurait l’intention de s’activer pour l’ailier de Dortmund, Jadon Sancho et voudrait un autre attaquant de premier ordre qui pourrait être choisi entre Harry Kane et Salah en fonction des opportunités.