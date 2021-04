L’OL va devoir frapper fort au mercato pour remplacer Depay et le club vise un joueur majeur de la Serie A.

Les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont compris depuis bien longtemps qu’ils n’avaient aucune chance de convaincre Depay de prolonger son contrat et que le joueur allait partir libre de tout engagement à l’issue de la saison. C’est pourtant un élément essentiel et il va falloir frapper fort pour le remplacer.

Un gros contrat demandé ?

Et les Gones auraient déjà une piste de luxe pour ce poste. Ils envisagent de s’attaquer au transfert de l’attaquant du Torino, Andrea Belotti, qui n’aura plus qu’un an de contrat en juin et qui se pose des questions au sujet de son avenir. L’OL est sur les rangs, mais le joueur pourrait demander un très gros contrat.