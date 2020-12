Le PSG pourrait bien avoir tranché au sujet de l’avenir et Di Maria et il pourrait faire ses valises sans rapporter le moindre centime.

Le PSG a une décision importante à prendre au sujet de l’avenir de Di Maria. L’Argentin sera en fin de contrat à l’issue de la saison et espérait bien un nouveau bail pour finir sa carrière européenne à Paris. Mais certains estiment que c’est un gros salaire qu’il ne faut pas conserver.

Il peut choisir en janvier

Et Paris semble se diriger vers un départ de Di Maria. Le joueur ne voit rien venir de la part du PSG et ses agents commencent du coup à sonder des clubs étrangers. Di Maria pourrait recevoir des offres de la Juventus Turin et de l’Inter Milan. Il sera libre de s’engager où il veut à partir du 1janvier pour un départ en juin.