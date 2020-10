Le PSG voulait bien le prêt de Rüdiger, mais les demandes financières pour cette opération étaient totalement folles.

Les dirigeants du PSG ont tenté jusqu’au bout du marché des transferts de trouver un défenseur central afin de compenser le départ de Thiago Silva vers Chelsea à la fin de son contrat. Un contact a bien eu lieu avec les dirigeants des Blues pour évoquer un prêt de Rüdiger, mais ce sont les conditions demandées par le club anglais qui ont tout fait capoter.

Des demandes folles

Chelsea voulait la prise en charge intégrale du salaire du joueur soit plus de 8 millions d’euros par an en complément d’un montant de 5,5 millions d’euros pour le prêt. Et tout cela sans aucune option d’achat. Il aurait été fou de dépenser plus de 13 millions pour ce joueur sur un an.