Le PSG est bien intéressé par Alex Telles, mais le tarif évoqué pour un joueur à un an de la fin de son contrat est exagéré.

Il est clair que le PSG est sur les rangs pour tenter de recruter le défenseur du FC porto, Alex Telles. C’est un joueur très intéressant qui évolue à un poste où Paris a besoin de se renforcer, mais les tarifs évoqués pour son transfert ne sont sans doute pas raisonnables.

Gratuit dans un an

Il faut tenir compte du fait que Alex Telles n’a plus qu’un an de contrat et qu’il pourra donc bouger en juin 2021 sans coûter le moindre centime. On parle en ce moment d’un transfert estimé entre 25 et 30 millions d’euros ce qui est très cher pour un défenseur dans cette situation contractuelle.