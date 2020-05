L’OM doit trouver de l’argent, mais la vente de deux joueurs majeurs pourrait bien ne pas rapporter plus de 50 millions.

L’OM a besoin de faire entrer de l’argent dans les caisses lors du prochain marché des transferts. Certains spécialistes parlent de la nécessité de trouver 90 millions d’euros. Il va falloir pour cela laisser filer certains des meilleurs joueurs du club et on parle notamment de Thauvin et Sanson.

50 millions en tout

Mais la vente de ces deux joueurs pourrait bien ne rapporter que 50 millions d’euros. Le premier n’a plus qu’un an de contrat et il sera sans doute très difficile de le vendre plus de 20 millions. Sanson a des pistes en Angleterre, mais les clubs n’envisagent pas des offres à plus de 30 millions.