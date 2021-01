Alors que les Espagnols sont certains que le PSG travaille sur le transfert de Sergio Ramos, boucler une telle piste serait une folie.

La presse espagnole est toujours persuadée que si les discussions pour Sergio Ramos sont compliquées pour sa prolongation de contrat, c’est parce que le défenseur international espagnol est en discussions actives avec les dirigeants du Paris Saint-Germain.

Beaucoup trop cher

Pourtant, travailler sur un tel transfert serait de la folie pure pour les dirigeants parisiens. Le défenseur a beau être en fin de contrat, il a 34 ans et touche actuellement un salaire de 13 millions d’euros par an. Paris veut limiter sa masse salariale et n’a pas prolongé Thiago Silva pour ces mêmes raisons…