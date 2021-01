Le Real Madrid aimerait bien boucler le plus vite possible le transfert en juin de David Alaba.

Le Real Madrid va avoir besoin de nombreux renforts de premier ordre l’été prochain, mais il va falloir se montrer malins, car les finances du club sont limitées. C’est notamment pour cette raison que les dirigeants espagnols font tout leur possible pour Alaba.

Le convaincre rapidement

Le défenseur autrichien du Bayern Munich présente l’avantage d’être libre de tout contrat en juin et le Real Madrid fait tout pur le convaincre même si la concurrence est rude. Alaba demande un très gros contrat, mais le Real aimerait le convaincre le plus vite possible.