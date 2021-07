Si le PSG veut vraiment trouver un accord pour le transfert de Pogba, ce ne sera pas pour moins de 60 millions.

Paris négocie pour un transfert de Paul Pogba et les dirigeants seraient particulièrement optimistes. Un accord ne serait plus très loin d’être trouvé avec le joueur autour d’un salaire qui devrait être de 18 millions d’euros par an. Mais le plus compliqué est de trouver un arrangement avec Manchester United.

Pas moins de 60

Paul Pogba n’a plus qu’un an de contrat, mais United ne veut pas le voir partir au rabais et serait prêt à le conserver sans le prolonger si aucune somme sérieuse n’est proposée. C’est la raison pour laquelle aucun accord ne sera trouvé pour moins de 60 millions d’euros et sans doute avec des bonus supplémentaires.