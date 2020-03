Le PSG a l’intention de conserver Mauro Icardi, mais la presse italienne le voit revenir en Serie A la saison prochaine.

Le PSG a l’intention de lever l’option d’achat de Mauro Icardi pour 70 millions d’euros et un contrat a déjà été proposé au joueur. Mais ce dernier n’a pas encore donné sa réponse et cela soulève de nombreuses interrogations. Plus le temps passe et plus cela se présente mal.

La Juve en action

La presse italienne affirme que la Juventus Turin fait actuellement tout son possible pour convaincre le joueur. La Juve serait prête à payer 100 millions d’euros à l’Inter Milan pour s’offrir les services du joueur s’il revient en Serie A à la fin de son prêt. Ce serait un coup dur pour le PSG.