Le Barça veut à tout prix conserver Ter Stegen et fait de sa prolongation une priorité pour les mois à venir.

Difficile encore de savoir quelle attitude va adopter le FC Barcelone lors du prochain marché des transferts, mais le club catalan pourrait être poussé à faire de gros investissements. Mais avant de penser à de nouvelles recrues, il est important de conserver les meilleurs éléments.

Cela devrait bien se passer

C’est le cas de Ter Stegen puisque le portier est sous contrat jusqu’en 2022. Les dirigeants catalans ont fait de la prolongation du portier allemand une grande priorité. Josep Maria Bartomeu voudrait le faire signer le plus rapidement possible et tous les feux semblent au vert.