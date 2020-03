Le Bayern Munich s’intéresse aux forces vives du PSG et pourrait tenter de récupérer des hommes sur le départ.

Il va y avoir du mouvement au PSG l’été prochain et le club parisien va sans doute faire un peu de ménage pour repartir sur des bases saines. En l’état, on voit mal comment Thomas Tuchel pourrait conserver son poste, Leonardo cherche déjà une solution pour le remplacer.

Le Bayern sur le coup

Dans le même temps, il semble de plus en plus clair que Mauro Icardi ne fera pas une saison supplémentaire dans la capitale à l’issue de son prêt. Et le Bayern Munich se verrait bien récupérer les deux hommes. Le club allemand apprécie le technicien et le buteur et pourrait tenter de les récupérer.