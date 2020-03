L’OM envisagerait une vente de Kamara au mercato, mais il faut tout faire pour conserver ce joueur qui a un gros potentiel.

Il est clair que les dirigeants marseillais ont besoin de récupérer de l’argent lors du prochain marché des transferts, mais il ne va pas non plus falloir faire n’importe quoi et courir le risque d’affaiblir l’équipe et de ne pas avoir un groupe suffisamment armé pour la saison prochaine.

Il ne faut pas le vendre

C’est pourquoi il faudrait résister à la tentation de vendre Kamara même si sa valeur marchande est importante. On parle d’un transfert qui pourrait atteindre les 35 millions d’euros pour lui. Mais son potentiel est très important et il pourrait encore beaucoup apporter à Marseille.