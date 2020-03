Le PSG va bien s’activer rapidement pour tenter de boucler le transfert de Aubameyang.

Le PSG est bien en quête d’un attaquant de premier plan pour la saison prochaine et la presse anglaise confirme que le club va s’activer très rapidement pour proposer quelque chose à Aubameyang. L’attaquant gabonais d’Arsenal se pose des questions sur son avenir et ne veut pas prolonger son bail.

Paris sur les rangs

Même si les Gunners gardent espoir, l’intérêt du PSG serait de plus en plus pressant notamment parce que le joueur pourrait bouger pour une somme raisonnable à un an de la fin de son contrat. Néanmoins, on peut se demander si le PSG ne devrait pas chercher un joueur plus jeune pour ce poste.