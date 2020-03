Manchester United commence à s’intéresser à Aubameyang et pourrait donc venir concurrencer Leonardo.

Manchester United va avoir de très gros moyens pour se renforcer lors du mercato et le club anglais cherche des joueurs de premier plan dans toutes les lignes. Selon la presse anglaise, le club du nord de l’Angleterre pourrait bien faire une offre pour Aubameyang qui cherche un nouveau challenge.

Faire monter les prix

Manchester United pourrait donc venir concurrencer Leonardo qui creuse cette poste depuis maintenant quelques semaines. Les rumeurs sont de plus en plus fortes autour du joueur et cela pourrait lui permettre de faire monter les enchères pour obtenir un gros contrat.