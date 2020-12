Intéressé par Pogba, le PSG pourrait bien se faire griller par la Juventus dès le mercato de janvier.

Le PSG fait bien partie des clubs les plus souvent cités pour un transfert de Paul Pogba. Le milieu de terrain de l’équipe de France a tenté de calmer le jeu récemment, mais il a bien l’intention de quitter Manchester United le plus rapidement possible pour se relancer à l’étranger.

Pas retenu

Paris est bien l’un des rares clubs à pouvoir payer son salaire, mais son agent serait en train de bien avancer avec la Juventus Turin. À tel point que certains commencent à évoquer la possibilité qu’un accord soit trouvé avec le club italien dès le mois de janvier. Manchester United ne le retiendra pas.