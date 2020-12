L’OM espérait pouvoir relancer Boulaye Dia lors du mercato hivernal, mais le joueur pourrait recevoir de grosses propositions.

L’OM a bien besoin de se renforcer en janvier prochain pour pouvoir tenir le rythme jusqu’au mois de juin. On parle surtout de la possible arrivée d’un attaquant et la grande priorité est bien le joueur de Reims Boulaye Dia pour lequel Marseille avait déjà tenté sa chance cet été.

Les Anglais en action

Mais Dia a fait un début de saison de premier ordre et c’est une bien mauvaise nouvelle pour les Phocéens puisqu’il suscite désormais l’intérêt de formations d’un tout autre calibre. La presse anglaise affirme qu’il pourrait être une priorité pour les dirigeants d’Arsenal.