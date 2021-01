Le PSG suit de très près ce qui se passe autour de l’avenir de Paul Pogba et reste positionné en cas de belle affaire.

Le PSG pense bien sûr à l’été prochain et va tout faire pour attirer de nouvelles stars. Les dirigeants du club pensent depuis longtemps à Paul Pogba qui est notamment très apprécié du côté des propriétaires qataris. Le milieu de terrain sera disponible en fin de saison.

Une belle affaire possible ?

Il va se retrouver sur le marché des transferts à un an de la fin de son contrat et Manchester United ne pourra pas demander une somme folle compte tenu de cela. La presse anglaise affirme que MU voudrait plus de 80 millions, mais le PSG pourrait faire une très belle affaire à moins de 50 millions.