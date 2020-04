Le PSG reste très intéressé par Allan et pourrait le payer nettement moins cher désormais.

Il y a plusieurs mois, les dirigeants du PSG ont fait leur possible pour recruter le milieu de terrain brésilien du Napoli, Allan. Tout était bouclé et le joueur avait même donné son accord pour venir. Mais c’est la formation italienne qui a tout bloqué en demandant près de 100 millions.

Leonardo est intéressé

Allan est en conflit avec ses dirigeants depuis et cela devrait lui permettre de quitter le club l’été prochain. Mais il va partir cette fois-ci pour une somme nettement plus raisonnable. On parle désormais de 40 millions d’euros pour son transfert. Leonardo reste très intéressé.