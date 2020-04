Les dirigeants du Real Madrid pourraient récupérer Haaland grâce à Hakimi.

Auteur de prestations remarquées cette saison que ce soit à Salzbourg ou au Borussia Dortmund, l’attaquant norvégien Erling Braut Haaland pourrait changer d’air dès l’été prochain. Florentino Pérez le président du Real Madrid souhaite en effet le recruter.

Dortmund veut Hakimi

Et les négociations pourraient être beaucoup plus simples que prévu pour ce transfert. En effet, le Real Madrid pourrait inclure Achraf Hakimi dans le deal. L’international marocain est prêté au club allemand depuis deux saisons et brille. Le BVB aimerait le conserver et pourrait donc se laisser tenter par une offre incluant le joueur.