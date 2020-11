Leonardo veut recruter Eriksen, mais pour cela il va devoir trouver 50 millions d’euros en janvier.

Le PSG veut tenter sa chance pour Eriksen lors du mercato de janvier. Le joueur présente le profil parfait recherché par Leonardo pour donner un peu de technique à son milieu de terrain. L’Inter Milan avait refusé à Leonardo un prêt avec option d’achat au dernier mercato.

Il n’a pas cette somme

Mais la situation a changé et le club italien est prêt à le laisser filer. Mais pas à n’importe quelle condition. Un prêt avec option d’achat devrait de nouveau être refusé et l’Inter demanderait 50 millions pour boucler ce transfert en janvier. Et Leonardo n’aura sans doute pas cette somme en début d’année.