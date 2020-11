Malgré un montant de transfert très bas, on se demande si le PSG parviendra à réunir les fonds pour faire signer Eriksen.

Le PSG est limité dans ses dépenses, on a pu le voir lors du dernier marché des transferts. Il va pourtant falloir se renforcer en janvier et Leonardo ne va pas tout le temps pouvoir boucler des prêts pour cela. Il veut Eriksen et l’Inter Milan n’étudiera que les offres de transfert.

D’abord des ventes ?

Le Danois pourra bouger pour environ 15 millions d’euros, une somme très raisonnable compte tenu de son niveau, mais la vraie question est de savoir si Paris parviendra à réunir une telle somme en janvier. Le club parisien pourrait bien être contraint de vendre en amont.