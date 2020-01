L’Inter Milan a fait une très belle offre à Eriksen, mais l’agent de ce dernier doit pouvoir le libérer de ses six derniers mois de contrat pour une somme raisonnable.

Libre en fin de saison, Christian Eriksen pourrait bien boucler ses valises plus tôt que prévu. Il était bien dans le viseur de Leonardo, mais ce dernier ne coulait le prendre qu’en fin de saison sans verser la moindre indemnité de transfert. Il pourrait bien bouger plus tôt.

Accord pour janvier ?

L’agent de Eriksen a trouvé un accord avec les dirigeants de l’Inter Milan et ces derniers veulent désormais payer l’indemnité de transfert la plus faible possible pour ses 6 derniers mois de contrat. Tottenham demande 20 millions d’euros, mais l’Inter voudrait négocier ce montant.