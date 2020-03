La situation contractuelle de Gianluigi Donnarumma va pousser le Milan AC à le vendre l’été prochain.

L’histoire entre le Milan AC et Gianluigi Donnarumma a de grandes chances de prendre fin l’été prochain lors du mercato. Le club lombard à certainement vendre son portier international. Il faut dire que Gianluigi Donnarumma refuse de prolonger et qu’il n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison.

Il refuse de prolonger !

Gianluigi Donnarumma pourrait donc partir libre en 2021. Un scénario exclu par les dirigeants du Milan AC qui sont déjà dans une situation difficile.