La Juventus souhaite toujours recruter Paul Pogba et pourrait lâcher Dybala pour cela.

Et si Paul Pogba était impliqué dans le plus gros transfert de ce mercato estival ? Alors que de nombreux clubs doivent faire face à la crise économique, d’autres comptent bien se renforcer cet été. C’est le cas de la Juventus qui souhaite toujours faire revenir le Français. Et pour arriver, la Juve serait prête à lâcher sa star Paulo Dybala…

Dybala à United ?

L’Argentin pourrait faire le chemin inverse et rejoindre, lui, Manchester United. Un échange entre les deux joueurs serait dans les tuyaux selon la presse spécialisée. À coup sûr le gros deal de l’été si cela se confirme.