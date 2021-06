De retour à la Juventus, Massimiliano Allegri pousserait Cristiano Ronaldo vers la sortie.

Depuis l’arrivée de QSI à la tête du PSG, le club de la capitale rêve de recruter Cristiano Ronaldo. Plusieurs sources assurent que la star portugaise pourrait enfin débarquer au PSG cet été. Et cela, grâce à Massimiliano Allegri, qui vient de faire son retour sur le banc de la Juventus.

Allegri ne compte plus sur CR7…

Le coach italien aimerait en effet se débarrasser de la star portugaise. CR7 penserait de plus en plus à un transfert de son côté et le PSG sera sa priorité. Dix ans après que QSI l’ait approché pour la première fois…