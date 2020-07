Villas-Boas veut peser sur le marché des transferts de l’OM et commence à activer ses réseaux pour trouver des recrues.

Villas-Boas va rester au moins une saison de plus du côté de l’OM pour le plus grand plaisir des supporters et le technicien portugais a bien l’intention de peser de tout son poids sur le recrutement afin de bâtir une équipe à son image. C’est la raison pour laquelle il commence à activer ses réseaux.

Il veut peser

Le technicien portugais regarde notamment du côté de la Premier League et pense à des joueurs en manque de temps de jeu notamment du côté de Manchester United. C’est la raison pour laquelle il pense au bientôt vétéran Marcos Rojo ou encore au jeune Diogo Dalot.