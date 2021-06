De gros clubs sont sur les rangs pour recruter Kamara ce qui pourrait permettre de le vendre au meilleur prix.

L’Olympique de Marseille est contraint de vendre Boubacar Kamara lors de ce marché des transferts. Le joueur a refusé de prolonger son contrat et sera libre en juin 2022. Il faut donc le vendre cet été pour qu’il ne parte pas libre dans un an. Et la bonne nouvelle vient du fait que les offres pourraient être nombreuses.

Des clubs prestigieux

L’OM craignait de devoir le vendre au rabais compte tenu de son contrat, mais le joueur est dans le collimateur de clubs de premier plan comme Chelsea ou le Napoli. Une excellente nouvelle qui pourrait permettre de le vendre au meilleur prix même s’il ne lui reste qu’un an de contrat.