Umtiti est poussé vers la sortie par le FC Barcelone, mais c’est le montant de son salaire qui pose problème.

Le FC Barcelone veut faire des économies surtout au niveau de cette masse salariale. C’est pour cette raison que Samuel Umtiti est poussé vers la sortie alors que le défenseur a connu de nombreux pépins physiques ces derniers mois. Le défenseur pourrait même être bradé pour faciliter son départ.

Un salaire problématique

Mais ce qui pose le plus gros problème n’est pas le montant de son transfert, mais son salaire. Il touche 12 millions d’euros par an et sait très bien qu’aucun club ne lui offrira un contrat équivalent. C’est la raison pour laquelle le joueur envisage sérieusement de rester la saison prochaine.