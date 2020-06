L’OM est très intéressé par Niang, mais faute de moyens disponibles, le club pourrait le voir signer ailleurs.

Les dirigeants de l’OM sont bien intéressés par M’Baye Niang pour la saison prochaine. Des discussions ont déjà eu lieu avec le joueur et ses représentants et tout semble réuni pour qu’un accord puisse être trouvé entre les deux parties. Mais cela sera plus compliqué avec Rennes.

Pas les moyens de bouger

Les Bretons ne veulent pas lâcher leur joueur pour moins de 20 millions d’euros et l’OM n’a pas du tout les moyens de boucler une telle opération aujourd’hui. Ce manque de ressource financière pourrait bien pousser les dirigeants à ne pas s’activer et donc à prendre le risque de voir le joueur signer ailleurs…