Gerson est un excellent joueur, mais il faut souhaiter que l’OM ait encore de l’argent à dépenser sur le marché des transferts…

Les dirigeants de l’OM insistent depuis de nombreuses semaines pour faire signer Gerson. C’était la priorité des dirigeants et notamment de Longoria et de Sampaoli. Les négociations ont été longues, mais le joueur sera bien l’attraction de l’OM la saison prochaine. Personne ne remet en cause le potentiel du joueur.

Encore de l’argent ?

Il pourrait bien être une des découvertes du prochain championnat de France, mais comme le soulignait récemment Gilles Favard, des questions se posent sur l’indemnité de transfert réglée. On parle de 25 millions d’euros alors que l’OM manque de moyens et doit faire des économies. Marseille a besoin de plusieurs renforts et il faut souhaiter que tout le budget n’ait pas été mis sur Gerson…