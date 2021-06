Personne ne semble vouloir mettre les 25 millions d’euros que demande l’OM pour Kamara. Il pourrait aller au bout de son contrat ?

Les dirigeants de l’OM espèrent pouvoir vendre Boubacar Kamara lors de ce marché des transferts. Le joueur n’a plus qu’un an de contrat et c’est la dernière chance de récupérer une belle somme d’argent. Mais Marseille demande plus de 25 millions d’euros et les offres ne se bousculent pas.

Des clubs veulent attendre

Plusieurs clubs suivent le joueur de près, mais semblent davantage convaincus par l’idée d’attendre et de le faire signer quand il sera libre de tout engagement. Kamara pourrait rester un an de plus, mais ce serait une très mauvaise affaire financière pour l’OM qui le verrait alors partir sans récupérer un centime.