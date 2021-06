Leonardo semble bien vouloir convaincre Dembelé de ne pas prolonger son contrat pour le récupérer libre dans un an.

Cela fait déjà plusieurs mois que les dirigeants du PSG suivent de très près ce qui se passe autour de Ousmane Dembelé et cela même bien avant que le joueur retrouve son meilleur niveau. Il est très attaché au PSG et il est également très proche de Mbappé. Et Leonardo prépare un coup.

Le plan de Leo

Le joueur n’a plus qu’un an de contrat et a refusé plusieurs approches pour la prolongation de son bail. Les dirigeants espagnols commencent à craindre qu’il cherche à partir libre en 2022. Ce serait le plan de Leonardo qui aimerait faire signer le joueur de l’équipe de France quand il arrivera au bout de son contrat.