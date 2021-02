Florian Thauvin devrait bien porter le maillot du Milan AC la saison prochaine. Tous les détails semblent réglés.

Mêle s’il est délicat pour lui de le reconnaître afin de ne pas se mettre les supporters du club à dos, il semble bien que Florian Thauvin ait déjà réglé la question de son avenir. Depuis le début du mois de janvier, le joueur a le droit de signer un contrat en faveur de son prochain club.

C’est bouclé

Et comme c’est la tendance depuis quelques mois, il devrait bien prendre la direction du Milan AC qui le suit depuis longtemps et avec qui il a trouvé un accord sur le montant de son contrat. D’autres clubs étaient sur les rangs, mais Thauvin a privilégié le club qui lui a témoigné le plus grand intérêt.