L’été dernier, l’OM aurait dû faire l’effort pour s’offrir les services de Dia. Aujourd’hui le club ne peut même plus se l’offrir…

Il est clair que l’OM avait fait de Boulaye Dia l’une de ses priorités lors du précédent marché des transferts. Mais aucun accord n’avait pu être trouvé alors avec les dirigeants de Reims, car l’OM refusait de payer l’indemnité de transfert demandée. Quelques mois plus tard, ils peuvent s’en mordre les doigts.

Il fallait faire l’effort

Aujourd’hui, Dia a franchi encore un cap et sa valeur marchande a explosé. Six mois plus tard, l’OM n’a même plus les moyens de s’offrir ses services et aurait pu faire une excellente affaire avec lui. L’OM cherche toujours un attaquant et aurait dû faire l’effort.