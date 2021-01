Mbappé doit faire son choix pour la prolongation de son contrat. Un choix qui pourrait bien peser plusieurs millions.

Le PSG fait tout son possible pour convaincre Mbappé de prolonger son contrat. Mais le jeune attaquant semble de plus en plus hésitant. Il ne ferme aucune porte, mais ne veut pas non plus se retrouver prisonnier d’un trop long contrat alors qu’il pourrait être libre en 2022.

Un choix qui vaut cher

C’est la raison pour laquelle Mbappé aimerait avoir une clause libératoire. Si Paris n’accepte pas cette demande, le club pourrait bien être contraint de le vendre l’été prochain pour ne pas courir le risque de le voir aller au bout de son contrat. Le choix de Mbappé pourrait donc valoir plusieurs dizaines de millions d’euros…