Le nom de Mbaye Niang circule beaucoup du côté de l’OM, mais les Phocéens pourraient ne pas avoir les moyens.

On parle beaucoup des difficultés financières de l’OM et de la nécessité pour le club de faire entrer de l’argent dans les caisses cet été. Cela va forcément avoir un impact sur les recrues à venir et le club pourrait être contraint de ne pas se lancer dans des transferts trop ambitieux.

Trop cher

Cela pourrait être le cas pour Mbaye Niang qui semble pourtant désireux de venir et qui pourrait avoir un profil intéressant. Mais le Stade Rennais ne le laissera pas filer aussi facilement et l’OM pourrait ne pas avoir les moyens de convaincre les Bretons de vendre leur joueur.