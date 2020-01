L’objectif de la venue de Aldridge est de tout mettre en œuvre pour bien valoriser certains joueurs de l’OM et les vendre au prix fort en juin.

Nombreux sont ceux qui s’interrogent sur la venue de Paul Aldridge du côté de l’OM et qui y voient un signe d’une possible vente du club dans les mois à venir. Mais l’objectif premier est ailleurs. Aldridge est proche de l’agent sulfureux Willie McKay et il vient surtout pour renflouer les caisses.

Faire entrer de l’argent

McKay est connu pour donner de vrais coups de main aux clubs qui essayent de valoriser au mieux leurs joueurs pour les vendre le plus cher possible vers la Premier League. C’est l’objectif qui a été fixé à Aldridge qui va devoir faire entrer de l’argent dans les caisses dans les mois à venir.