Alors que Thauvin hésite toujours à prolonger son contrat, Longoria pourrait bien faciliter un transfert vers la Juve.

Pablo Longoria est déjà en action à l’OM, mais faute de moyens, il pourrait bien tenter de vendre quelques joueurs pour remplir les caisses avant de penser à des renforts. Et on parle de plus en plus d’une possible vente de Florian Thauvin qui n’a plus qu’un an de contrat et qui n’est pas pressé de prolonger.

Il intéresse bien la Juve

Longoria entretient d’excellentes relations avec la Juventus Turin et le club italien pense à Thauvin en cas de vente de Douglas Costa. Si Thauvin ne veut pas prolonger, il est clair qu’une vente cet été serait sans doute la meilleure option plutôt que de le voir partir libre dans un an.