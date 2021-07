Selon certains, l’OM voudrait toujours entre 25 et 30 millions d’euros pour Caleta-Car. Cela semble très compliqué.

L’OM a toujours bien l’intention de vendre Caleta-Car lors de ce marché des transferts. Mais il faut reconnaître que le joueur n’a pas la même cote aujourd’hui que lors du dernier hiver. À cette époque, Liverpool était prêt à payer 25 millions d’euros pour lui, mais il avait été retenu.

Trop d’argent ?

Selon certaines sources, les Phocéens voudraient toujours le vendre entre 25 et 30 millions d’euros, mais cela semble aujourd’hui compliqué alors qu’il sort de 6 mois très en dessous de son niveau. Surtout qu’il n’intéresse plus les mêmes types de clubs. On parle désormais d’un intérêt de Brighton.