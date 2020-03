On parle de plus en plus d’un possible transfert de Thauvin et son transfert pourrait ne pas rapporter autant que souhaité.

Tout porte à croire que Florian Thauvin ne va pas prolonger son contrat dans les semaines à venir et le joueur pourrait donc être vendu par sa direction au prochain marché des transferts. Thauvin n’aura en effet plus qu’un an de contrat en juin et il n’est pas question de le voir partir libre en 2021.

Il ne veut pas prolonger

Trois clubs se sont déjà positionnés auprès des conseillers du joueur : le Milan AC, l’AS Roma et Valence. On parle de 40 millions d’euros pour son transfert, mais il pourrait partir pour une somme nettement inférieure compte tenu de son contrat. Son départ serait un coup dur.