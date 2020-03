Les dirigeants de l’OM vont devoir trouver une solution pour Valère Germain lors du prochain mercato.

Les dirigeants de l’OM doivent trouver de l’argent dans l’urgence et surtout alléger leur masse salariale s’ils ne veulent pas être écartés de la prochaine Ligue des champions. Plusieurs cas doivent être réglés et notamment celui de Valère Germain qui touche un très gros salaire.

Difficile à vendre

L’attaquant est de plus lié jusqu’en 2021 et pourrait donc partir libre dans un an si aucune solution n’est trouvée pour lui cet été. Gérer le cas de Germain doit donc être considéré comme une priorité par les dirigeants phocéens, mais ils pourraient bien avoir du mal à le vendre.